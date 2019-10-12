«От каждый игры нашей сборной ждем положительного результата – победы или хотя бы ничьи, - говорит Рауф Алиев. - И дело не только в набранных очках, но и в показанной игре. С Уэльсом мы сыграли хорошо, хотя и потерпели поражение, c Хорватией - еще лучше, а несколько дней назад обыграли Бахрейн, и я думаю, что это придаст нашим игрокам психологическую уверенность. Думаю, морально мы готовы к матчу.

Первый вице-президент АФФА, депутат Милли Меджлиса Рауф Алиев поделился с haqqin.az ожиданиями от сегодняшней отборочной игры между сборными Венгрии и Азербайджана, которая состоится в Будапеште и начнется в 20:00 по бакинскому времени.

Сборная Венгрии, конечно, не слабая команда. При этом не могу сказать, что венгры настолько сложные соперники, чтобы мы их боялись. Да, они будут биться, потому что они крупно проиграли Хорватии и сейчас им очень нужны очки. Но у нас подготовленная команда. Просто надо выйти и сыграть, полностью отдасться на поле. Хороший результат в сегодняшней игре станет дополнительным толчком и стимулом для наших футболистов.

Для сборной Азербайджана будет очень важно показать командный дух. После Бахрейна мы должны сыграть так, чтобы не уступить Венгрии. Да, конечно, отборочный цикл мы проиграли. Это не радует, потому что мы из года в год стремимся к выходу сборной в финальную стадию большого турнира. К сожалению, пока не получается. Но сегодня у нас молодая сборная. Вы сами видите, что много перспективных игроков. И не только в основной сборной, но и в молодежной и юношеских.

Все зависит от самих футболистов. АФФА создает им все условия, но если игроки не будут показывать хороший футбол, то результата не будет».

По мнению Рауфа Алиева, отсутствие венгерских фанатов на сегодняшнем матче значительно облегчит жизнь сборной Азербайджана. Напомним, что за поведение венгерских болельщиков во время отборочного матча со Словакией сборную Венгрии наказали матчем без взрослых зрителей. При этом игру могут посетить дети не старше 14 лет.

«Отсутствие рьяных фанатов должно серьезно помочь сборной Азербайджана, - продолжает первый вице-президент АФФА. - У венгров прекрасный стадион, вмещающий около 30 тысяч. Их фанаты болеют очень активно, поэтому сборная Венгрии лишится серьезной поддержки. Для нас это плюс.

Понятно, что венгры хотят реабилитироваться после крупного поражения от Хорватии. У них будет определенная злость, и наша команда должна быть к этому готова. Идет упорная борьба за путевку на Евро-2020. У венгров, словаков и валлийцев примерно равные шансы на 2-е место.

Мой прогноз на игру? Я думаю и надеюсь, что сборная Азербайджана сможет сыграть вничью».