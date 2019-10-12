В Польше избирают новый парламент

Избирательные участки открылись в 7:00 по местному времени и будут работать до 21:00. После закрытия участков будут оглашены первые экзит-поллы.

Всего полякам предстоит избрать 460 депутатов Сейма (нижняя палата парламента) и 100 членов Сената (верхняя палата парламента). Принять участие в голосовании имеет право 30 111 281 избиратель.

По данным госизбиркома, на 460 депутатских мандатов в сейме претендуют 5112 кандидатов, а в сенате – на 100 мест претендуют 278 кандидатов.