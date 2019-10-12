Как пишет NEWSru.co.il, это заявление Элькин сделал на фоне приговора в России израильтянке Нааме Иссахар, признанной виновной в контрабанде наркотиков и осужденной к 7,5 года колонии.

Министр экологии и министр по делам Иерусалима Зеэв Элькин, также занимающий пост председателя российско-израильской экономической комиссии, в интервью газете "Исраэль а-Йом" сказал, что он бы "порекомендовал израильтянам хорошенько подумать, прежде чем летать через Россию".

"Речь идет об издевательстве над израильтянкой по совершенно иным мотивам. Я опасаюсь, что это дело не является уголовно-процессуальным", - подчеркнул Элькин.

Нааму Иссахар задержали 9 апреля в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево, когда она летела из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки лежали 9,6 грамма гашиша. Иссахар призналась в хранении наркотиков, однако отрицает контрабанду. Адвокаты девушки подчеркивают, что Наама была задержана в транзитной зоне перед посадкой на самолет, вылетавший в Бен-Гурион, однако российская прокуратура опирается на тот факт, что наркотики пересекли воздушную границу России.

Израильские СМИ объясняют арест Иссахар и приговор, вынесенный ей, давлением, оказываемым Москвой на Израиль с целью предотвратить экстрадицию в США российского хакера Алексея Буркова.