Чавушоглу: Эмбарго на экспорт оружия в Турцию только укрепит нас

"Вне зависимости от чьих-либо действий, будь то эмбарго на поставки оружия или что-то другое, мы только станем сильнее. Пятнадцать лет назад мы производили только 20 процентов необходимых нам товаров. Сейчас мы производим более 70 процентов", - заявил Чавушоглу.

Запрет экспорта оружия в Турцию только укрепит страну, сказал в интервью DW министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Чавушоглу также отметил, что даже если союзники Турции поддержат представителей террористической организации сирийских курдов YPG, турецкие власти ни по какой причине не отступят в этой борьбе.

По словам турецкого министра, это "жизненно важный вопрос, вопрос национальной безопасности и выживания" для Турции.

Отметим, что в связи с военной операцией Турции в Сирии правительства Германии и Франции 12 октября заявили о прекращении поставок оружия Анкаре.