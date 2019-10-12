Турецкая армия освободила еще один населенный пункт Сирии
В рамках операции «Источник мира» от террористов YPG/PKK освобожден поселок Сулук на юго-востоке сирийского района Телль-Абьяд. Об этом сообщает Anadolu.
Сообщается, что в освобожденных районах продолжаются поисково-спасательные работы.
9 октября Анкара начала масштабную антитеррористическую операцию в районах Сирии к востоку от реки Евфрат. Целью операции «Источник мира» является ликвидация террористической угрозы у границ Турции и создание зоны безопасности, куда добровольно вернутся миллионы сирийских беженцев. Решение о проведении операции основано на статье 51 Устава ООН, признающей за государствами право на самооборону.