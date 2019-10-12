Ильхам и Мехрибан Алиевы поздравили Айдына Сулейманлы с победой

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанского шахматиста Айдына Сулейманлы с победой на чемпионате мира по шахматам среди юношей и девушек в возрасте 14 лет. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

"Дорогой Айдын, от всей души поздравляю тебя с победой на чемпионате мира по шахматам среди юношей и девушек в возрасте 14 лет. С первого тура захватив лидерство, завершив турнир с победой и завоевав титул чемпиона мира по шахматам, ты открыл еще одну блестящую страницу в нашей истории шахмат.

Желаю тебе всего наилучшего и новых побед", - говорится в поздравлении главы государства.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева также поздравила Айдына Сулейманлы с одержанной в Индии победой. Об этом говорится в публикации, сделанной на официальной странице Мехрибан Алиевой в Instagram.

"Новость о победе нашего юного шахматиста Айдына Сулейманлы на проходящем в Индии чемпионате мира по шахматам среди юношей и девушек в возрасте 14, 16 и 18 лет вызывает в каждом из нас только чувство гордости и радости. Искренне поздравляю Айдына с завоеванием звания чемпиона мира, желаю ему новых достижений и побед!" - говорится в публикации первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.