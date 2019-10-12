Премьер Болгарии вступился за Турцию

Глава правительства Болгарии Бойко Борисов обратился накануне к руководству Евросоюза и европейским лидерам с призывом пересмотреть свое отношение к военной операции Турции «Источник мира», которая проходит на севере Сирии.

«Буду настаивать, чтобы коллеги в Брюсселе прекратили свои постоянные нападки. Брюссель далеко, а турецкая граница здесь рядом, и там находятся около 4 млн беженцев. Ни лагеря, ни ограды, никакие другие меры не смогут их остановить, если пойдут сотни тысяч человек», - напомнил Борисов, пишет Болгарское телеграфное агентство.

Премьер Болгарии подчеркнул, что Анкара по-прежнему безупречно исполняет соглашение о недопуске мигрантов через турецко-болгарскую границу. «Мы имеем на нашей границе нулевой миграционный натиск. Дипломатия, прекращение военных действий, регулирование событий в Сирии – это решение проблемы».