Пашиняна обвинили в попытке установить диктатуру

Во-первых, по его мнению, Серж Саргсян «поступил разумно и мудро, сделав передачу власти бескровной». Во-вторых, команда Пашиняна отличается от своих предшественников в политическом смысле только усилением борьбы с коррупцией.

По мнению Калфаяна, приход к власти Пашиняна весной 2018 года он никогда не считал «революцией» по двум причинам, пишет издание "Красная весна".

Вмешиваясь в дела Конституционного суда, премьер-министр Армении Никол Пашинян идет к диктатуре. Об этом в одной из старейших газет армянской диаспоры в США The Armenian Mirror-Spectator написал эксперт по международному праву Филипп Раффи Калфаян.

Калфаян напоминает, что Пашинян, громко обвиняющий «во всех бедах страны» «прежнюю коррумпированную элиту», и сам не без греха. Например, его жена Анна Акопян принимает пожертвования в свои фонды «Мой шаг» и City of smile от предпринимателей Артака Саркисяна и Самвела Алексаняна. При этом сам Пашинян в прошлом, будучи оппозиционером, обвинял этих же предпринимателей за подобные пожертвования в другие фонды. Международный эксперт назвал такое поведение «не очень последовательным».

Пашинян строил свою кампанию, «выступая против чрезмерных институциональных полномочий» президента Сержа Саргсяна. Теперь Армения из президентской республики стала официально парламентской. Но Пашинян таким образом получил еще больше власти, чем раньше имел президент, «ликвидировав пять министерств и укрепив свои личные полномочия».

Калфаян задается вопросом, что заставляет Пашиняна вести политику концентрации власти: недоверие к окружающим, нежелание делиться властью или страх, что вернутся прежние лидеры: «Вероятно, это сочетание всех этих факторов». Команда Пашиняна «состоит из придворных без критического подхода или опыта», считает эксперт: «Забавно видеть, что 28-летний министр юстиции, только что окончивший обучение, сказал во время своего назначения, что у него уже есть значительный опыт».

Эксперт обращает внимание, что слова Пашиняна об уважении законности, демократии и равных правах для всех нередко расходятся с делом. В доказательство он приводит, во-первых, заявления премьер-министра о будущем участии прежних лидеров — Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна — в армянской политике. Такие вопросы должны решаться у избирательных урн, напоминает он. В-вторых, стремление Пашиняна вмешиваться в церковные дела без достаточных на то правовых оснований.

Калафаян назвал «вопиющими» нарушениями Конституции действия Пашиняна в отношении решения Конституционного суда по вопросам, поднятым адвокатами экс-президента Роберта Кочаряна. «Является ли премьер-министр более компетентным, чем судьи КС или эксперты Венецианской комиссии?» — задает он риторический вопрос. Пашинян «публично продиктовал, что должна сделать судья Анна Данибекян в связи с ходатайством Роберта Кочаряна об изменении меры пресечения», — возмущается эксперт.

Наконец, европейский юрист доходит до главного. Он напоминает о рекомендациях, данных президентом Венецианской комиссии Совета Европы в письме от 22 мая 2019 года премьер-министру Пашиняну. В документе было сказано, что «реформы правосудия должны разрабатываться и осуществляться в соответствии с законами, Конституцией и европейскими стандартами верховенства закона и прав человека». А доклад Венецианской комиссии по Армении от 15 июля 2019 года указывает, что по соглашению с властями Армении в веттинге (проверка государственных и политических деятелей на предмет злоупотреблений) «всех действующих судей нет необходимости. Вместо этого следует усилить дисциплинарные процедуры и установить связь с системой декларирования активов».

«В этом контексте я полностью поддерживаю Конституционный суд, его председателя и его членов и настоятельно призываю их противостоять этим недопустимым антиконституционным попыткам государственного переворота со стороны исполнительной и законодательной власти. Я также призываю все политические силы внутри и за пределами парламента сделать то же самое», — заявил европейский юрист.

«В целом, вместо «революции» мы являемся свидетелями переворота против демократических институтов», — подытожил он.

Филипп Раффи Калфаян — французский юрист и эксперт по международному праву, чье имя ассоциируется с защитой прав человека. С 2001 по 2007 годы - заместитель генерального секретаря Международной федерации по правам человека (FIDH).