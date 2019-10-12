Валерий Кантор, специально для haqqin.az, Иерусалим 12:55

Как известно, позиции Армении и Азербайджана, находящихся с 90-х годов прошлого века в состоянии войны, непримиримы и ассиметричны, практически во всем. В этой связи, единственным фактором, сближающим наряду с государственными границами и рекой Аракс два независимых закавказских государства, оставалась схожесть характера дипломатических отношений Азербайджанской Республики и Республики Армения с… Израилем. Судите сами: и Баку, и Ереван, практически одновременно установили в апреле 1992 года полные дипотношения с Еврейским Государством. И Баку, и Ереван по сей день не имеют своих дипломатических представительств в Тель-Авиве. И Баку, и Ереван, дабы не обострять отношения с Исламской Республикой Иран, не открывают посольства в Израиле. Увы, это двадцатисемилетнее дипломатическое равновесие, за время которого Азербайджан сумел стать ведущим стратегическим и экономическим партнером Израиля в Центральной Азии, а Армения, наладившая межгосударственное сотрудничество с Ираном, Сирией, Ливаном и другими врагами Израиля, отдалилась от Еврейского Государства на расстояние мыса Доброй Надежды, закончилось 19 сентября 2019 года.

Именно в этот день правительство Армении заявило о намерении «как можно скорее» открыть свое посольство в Израиле и сделало это, согласно представленному в кабинет министров АР обоснованию, «…для обеспечения устойчивого развития армяно-израильских отношений», предполагающего открытие в Тель-Авиве до конца 2019 или максимум в начале 2020 года полного дипломатического представительства Армении. Полагаю, нетрудно понять, почему для Израиля эта новость стала приятной неожиданностью, а для Азербайджана, получившего от армян еще одну, на сей раз дипломатическую, линию фронта, – неприятным сюрпризом. Как известно, не избалованное симпатиями мирового сообщества Еврейское Государство воспринимает готовность любой страны открыть посольство на Земле Обетованной, как успех израильской дипломатии, укрепляющий авторитет Израиля на международной арене. Что подтверждает заявление МИД Израиля, в котором подчеркивается, что «…данное решение свидетельствует о существенном сближении двух стран за последний год (выделено мной – В.К.) Открытие посольства Армении – новая и важная веха в двухсторонних отношениях, и мы уверены, что это не только укрепит их, но и придаст новый стимул взаимовыгодного сотрудничества во всех областях». Но вернемся к Азербайджану. На мой взгляд, реальную озабоченность в Баку должен вызывать не столько отмеченный ведущими мировыми СМИ всплеск дипломатической активности Еревана, сколько его политический подтекст, который вызывает ряд вопросов, связанных как с будущим азербайджано-израильского партнерства, так и с рисками, которым может быть подвергнута позиция Азербайджана на международной политической арене. Например, какие цели, кроме уже заявленных официально, преследует Республика Армения, открывая свое посольство в Израиле? Согласована ли с руководством Ирана «израильская рокировка» армянской дипломатии, и если так (трудно представить, что премьер Пашинян решился на подобный шаг в обход иранских партнеров), то что выигрывает Иран от армяно-израильского сближения?

И, наконец, сможет ли Армения в перспективе не только достичь того уровня взаимного доверия, на котором базируется азербайджано-израильский стратегический диалог, но и, сыграв на определенных межгосударственных и геополитических противоречиях, вытеснить Азербайджан с израильского трека? Кому-то (и не без основания) сама постановка вопросов может показаться излишне драматизированной. И в самом деле, какую угрозу двадцатилетней стабильности израильско-азербайджанских отношений может представить экономически слабая, наполовину заблокированная, обделенная запасами углеводородов, полуторамиллионная воюющая Армения? О каком экономическом соперничестве может идти речь, если годовой товарооборот Азербайджана с Израилем почти в двадцать раз (!!) превышает аналогичные показатели Армении?!.. И, тем не менее, я предлагаю взглянуть на формирующуюся ситуацию через призму классической трактовки политики, как искусства возможного. Как ни парадоксально, но Армения, оккупировавшая почти четверть территории Азербайджанской Республики и присоединившая к себе de facto территорию Нагорного Карабаха, пользуется значительно большей поддержкой международного сообщества, главным образом, стран Западного мира, нежели Азербайджан. Понятно, что поддержка эта в основном звучит, «из суфлерской будки», поскольку с точки зрения международного права экспансия Армении абсолютно незаконна. Тем не менее, завуалированная поддержка и декларативные, ни к чему конкретно не обязывающие призывы международных структур к «мирному разрешению» конфликта, в сочетании с поддержкой таких мощных союзников, как Иран и Россия, вот уже четверть века дают Армении возможность удерживать под своим контролем оккупированные территории Азербайджанской Республики и выигрывать время в ожидании момента, когда мировое сообщество внемлет призывам Армении и повторит «прецедент Косово» в Нагорном Карабахе.

Единственная помеха на пути этой стратегии –вооруженная, обученная и мобильная азербайджанская армия. Вот почему Армения, понимающая, что у Азербайджана нет альтернативы поставкам современного израильского оружия, решает изменить правила игры и разрабатывает план превращения Израиля в своего союзника: «У нас есть определенные интересы в Израиле, в частности, связанные с армянским кварталом Старого города в Иерусалиме и с армянской диаспорой, - отметил в интервью корреспонденту израильского интернет-сайта «Детали» армянский политолог Давид Петросян. – Кроме того, руководство Армении обеспокоено тем, что Израиль в ряде вопросов занимает откровенно проазербайджанскую позицию. Чтобы Израиль стал проводить более сбалансированную политику, нам необходимо разъяснять нашу позицию, работать с руководством Израиля, с израильским обществом…» И вот тут хотелось бы разобраться и понять, как сам Израиль – не на словах, а на деле – будет реагировать на поступившее из Еревана «приглашение к танцу». Следует отметить, что в последние годы в Израиле эйфория былого очарования союзом с Азербайджаном постепенно рассеивается, уступая место мнению большей части представителей политического истеблишмента, подчеркивающих необходимость сближения с Арменией и признания так называемым «геноцидом армян» события 1915 года в Оттоманской Турции. Безусловно, мощным катализатором этой тенденции стали резко ухудшающиеся отношения Израиля с Турцией и, в особенности, высказывания президента Эрдогана, на фоне которых тема сближения с Арменией, замешанная одновременно и на прагматизме, и на эмоциях, становится чуть ли не политическим мейнстримом. Что, впрочем, неудивительно, если принять во внимание, что активными лоббистами сближения с Арменией являются президент Израиля Реувен Ривлин, спикер Кнессета Юлий Эдельштейн, министр финансов Моше Кахлон, министр экологии и по делам Иерусалима Зеэв Элькин, министр внутренней безопасности Гилад Эрдан, не говоря уже о рядовых депутатах Кнессета, представляющих такие партии, как «Ликуд», «Кахоль Лаван», «Авода», МЕРЕЦ и другие…

Противовесом, как и прежде, остается лишь Авигдор Либерман – пожалуй, единственный убежденный сторонник Азербайджана из числа израильских политических «тяжеловесов». Но даже если допустить, что Либерман с честью выйдет из нынешнего коалиционного кризиса, присоединится к новому правительству Израиля и даже получит «тяжелый» министерский портфель, трудно представить, как он будет отстаивать необходимость дальнейшего укрепления стратегического союза с Азербайджаном в столь очевидном меньшинстве… Наиболее точно отношение политической элиты Израиля к перспективам сближения с Армений выразил Хен Брам - научный сотрудник Института Трумэна Иерусалимского университета, отметивший, в частности: «…Израиль должен спросить себя, что для него важно. С одной стороны, Азербайджан является важным союзником Израиля, и мы не должны ставить под угрозу эти отношения… Но Израиль должен быть в состоянии противостоять Азербайджану и сказать: «Мы ваши союзники, но мы хотели бы установить отношения и с Арменией, и вы не должны рассматривать это, как шаг, который навредит нашим отношениям. Я думаю, это позор, что Израиль до сих пор не предпринял эти усилия…» Подчеркну еще одну важную деталь: решение официального Еревана открыть посольство в Израиле хоть и выглядит спонтанным, но на самом деле продуманно и спланированно как минимум за год. Свидетельство тому – солидный пакет армянских инициатив. Из политических предложений обращает на себя внимание готовность Еревана стать посредником в урегулировании израильско-иранских отношений, из экономических – оказание помощи в выходе Израиля с продукцией и технологиями на рынок свободной экономической зоны Евразийского экономического союза (ЕЭС), а также предложение расширить участие Израиля в работе свободной экономической зоны в Гюмри. Но, пожалуй, наиболее неожиданным выглядит тезис, в соответствии с которым Армения отныне не выстраивает внешнюю политику в зависимости от признания или непризнания геноцида. «Этот вопрос будет постоянно находиться в повестке дня, - утверждают армянские дипломаты, - но не будет выдвигаться в качестве непременного требования…» Понятно, что предполагаемое сближение Израиля с Арменией, за которым, по-видимому, последует негативная реакция официального Баку, может послужить причиной раскола в израильско-азербайджанском стратегическом партнерстве и даже поставить под вопрос сам факт его существования. Вот почему так важно понять, что же, все-таки, способно удержать Израиль от полномасштабного сближения с Арменией, если Азербайджан вынудит Еврейское государство выбирать между двумя враждующими странами?