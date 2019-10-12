15 тысяч венгерских детей против Азербайджана

Сегодня в 20:00 по бакинскому времени в Будапеште на стадионе «Групама Арена» начнется отборочный матч Евро-2020 между футбольными сборными Венгрии и Азербайджана.

Как известно, УЕФА наказал Венгерскую федерацию футбола за поведение болельщиков в отборочном матче со Словакией. Игру с Азербайджаном могут посетить только дети не старше 14 лет. В связи с этим ожидается, что на сегодняшнем матче будут присутствовать 15 тысяч малолетних зрителей.

Судить встречу будет бригада арбитров из Голландии во главе с Деннисом Хиглером.

Также отметим, что сборная Азербайджана ранее всегда уступала венграм. В отборочном цикле чемпионата мира 1998 года мы проиграли им со счетом 0:3 дома и 1:3 на выезде. В квалификации к Евро-2020 наша команда вновь не имела никаких шансов – 0:4 в Баку и 0:3 в Будапеште.

В феврале 2011 года сборная Азербайджана провела с венграми товарищескую встречу. Игра, проходившая в Дубае, завершилась со счетом 2:0 в пользу наших соперников.

Ну и, наконец, в июне этого года мы проиграли с результатом 1:3. Разница мячей в шести матчах - 2-18.

Сегодня в группе «E», в которой выступает сборная Азербайджана, будет сыгран еще один матч, в котором Уэльс примет Хорватию.

Турнирное положение

1. Хорватия – 13 очков (6 матчей)

2. Словакия – 10 (6)

3. Венгрия – 9 (6)

4. Уэльс – 7 (5)

5. Азербайджан – 1 (5).