Минобороны Латвии: Советские войска Ригу не освобождали

К 75-й годовщине освобождения Риги Министерство обороны Латвии разместило в YouTube видеоролик, из которого следует, что немцы оставили столицу Латвии без боя. Об этом пишет издание EADaily.

«13 октября советская армия зашла в пустую Ригу. Боев на улицах города не было. Одна насильственная оккупация сменила другую», — говорится в ролике латвийского военного ведомства.