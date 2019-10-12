Минобороны Латвии: Советские войска Ригу не освобождали
К 75-й годовщине освобождения Риги Министерство обороны Латвии разместило в YouTube видеоролик, из которого следует, что немцы оставили столицу Латвии без боя. Об этом пишет издание EADaily.
«13 октября советская армия зашла в пустую Ригу. Боев на улицах города не было. Одна насильственная оккупация сменила другую», — говорится в ролике латвийского военного ведомства.
По версии Минобороны Латвии, после эвакуации немецкие войска провели подрыв стратегически важных объектов. В итоге 13 октября советская армия пришла в практически пустой город, не встретив никакого сопротивления. Поэтому, как сообщает Минобороны Латвии, речи об освобождении Риги советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков не идет, пишет Sputnik Латвия.
В Минобороны подчеркивают, что эвакуацию Риги немецкие правители произвели намного раньше, чем вошли советские войска. Немецкое командование приняло решение отдать Ригу врагу без сопротивления. Утром 13 октября последнее формирование немецкой армии покинуло территорию правого берега Даугавы. Полностью Пардаугаву немецкие солдаты оставили 15 октября.