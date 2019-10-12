Путин: Страны должны уважать интересы Ирана

Все страны должны учитывать интересы Ирана, а Москва будет создавать условия для улучшения его отношений с соседними арабскими государствами, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya, Sky News Arabia в преддверии своего визита в ОАЭ и Саудовскую Аравию.

"У такой крупной державы, как Иран, которая тысячелетиями находится на этой территории - иранцы, персы здесь жили веками, - не может не быть своих интересов, и к ним нужно относиться с уважением", - сказал глава российского государства.

"Где законные интересы, а где они переходят какие-то границы - это предмет, конечно, обсуждения. Для того чтобы разобраться в этих нюансах, тонкостях и проблемных вопросах, нужно вести диалог. Без диалога невозможно вообще решить ни одной проблемы", - уверен российский лидер.