Мамед Эфендиев, отдел экономики 14:07

В опубликованной несколько дней назад на страницах haqqin.az статье «AtaBank пошел ко дну» мы поведали читателям, что один из банков страны находится сегодня на грани банкротства. Просьба обратить внимание, название банка было указано уже в заголовке, далее по тексту тоже открыто упоминалось, что дела в AtaBank в последние годы сильно пошатнулись. В ответ банк опубликовал в некоторых СМИ нечто вроде опровержения - дескать, все это неправда, дела в банке обстоят так хорошо, что лучше и не надо. И опять просим обратить внимание: банк обвинил не конкретно haqqin.az, а СМИ в целом. К тому же в haqqin.az это опровержение, вопреки логике, так и не поступило. Да, haqqin.az относится к азербайджанским СМИ, но у него есть конкретное название, как и у AtaBank. Почему же в таком случае издание, не боясь, называет свой объект критики по имени, а банк пытается оправдаться через другие СМИ, не называя своего конкретного обвинителя. Что это – трусость, скромность, а может, что-то еще? Ну а поскольку мы опубликовали лишь часть нашего исследования, то после реакции банка приняли решение вновь столь же открыто вернуться к проблематике. Да, наши банки продолжают шокировать. Они уже не удивляют неслыханным объемом проблемных кредитов, который к тому же продолжает расти, и значительная часть этих кредитов выдана под мизерную процентную ставку и фактически без всякого обеспечения. Ясно, подобные кредиты банкиры выдают себе, либо своим же компаниям или близким, или чужим, но за «шапку». То есть, по сути, присваивают клиентские деньги, а потом банкротятся! Вроде бы дальше уже некуда. Но, оказывается, горизонт фантазий наших банкиров простирается значительно дальше. И пионером этого ноу-хау стал AtaBank.

Суть этого ноу-хау - оформление несуществующего кредита. По некоторым сведениям, общая сумма таких кредитов AtaBank только по пяти заемщикам составляет более 160 млн манатов. Сумма действительно внушительная. И если учесть, что по итогам первого полугодия банком выдано кредитов на сумму всего более 400 млн манатов, она составляет 40% от общего кредитного портфеля банка. Трудно поверить, но половина выданных банком кредитов - чистая липа! Дальше – больше. В своем отчете банк указывает, что общая сумма его активов составляет примерно 570 млн манатов. Здесь учтены и упомянутые кредиты на 400 млн манатов вместе с их липовой частью на 160 млн манатов. Пассивов же у банка около 430 млн манатов. По отчету капитал (чистые активы) банка «составляет» примерно 140 млн манатов. Но с учетом 160 миллионных несуществующих кредитов капитал у банка выходит отрицательным с минусом на сумму более 20 млн манатов. Что же получается? Простые арифметические расчеты показывают, что банка, вроде, уже и быть не должно. Нет в мировой практике такого феномена, чтобы банк продолжал свою деятельность с 20-миллионным отрицательным капиталом. Так он уже не только находится на грани банкротства, как мы отмечали ранее, а будучи уже банкротом, продолжает надувать население. И при этом пытается еще возражать против объективной критики. Это уже не просто отсутствие всякой логики или корректности, а наглая ложь, которая преследует лишь одну цель – и дальше надувать тысячи своих вкладчиков, заработать на пустом месте миллионы. А в последний момент прибегнуть еще к какой-либо лжи, чтобы и наказания избежать, и заработанных денег не лишиться. Это может показаться попыткой редакции облить банк грязью, ведь здесь каждая копейка на счету. Но haqqin.az не поддается на провокации. Для большей убедительности приведем конкретный пример. Так, 29 декабря 2016 года банк выдал под 10% годовых кредит ООО Şahin-Co на сумму 22,4855 млн долларов сроком на 1 год. Уставный капитал заемщика всего 10 манатов, но залог он не внес, да и выплат по кредиту не производил. Только за 8 дней до окончания срока договора банк обратился к заемщику с претензией, после чего последовало обращение и в суд. Но Бакинский административно-экономический суд №1 под председательством судьи Сабины Нуриевой не удовлетворил иск банка. Суд признал кредитный договор мнимой (недействительной) сделкой, т.к. она заключена сторонами для вида и без намерения создать соответствующие ей правовые последствия (статья 340.1 Гражданского кодекса). Затем Бакинский апелляционный суд под председательством Джахангира Юсифова удовлетворил апелляционную жалобу банка, постановив, что заемщик вместе с начисленными процентами должен вернуть более 25 млн долларов. Теперь уже заемщик подал кассационную жалобу в Верховный суд…

Что это за судебная чехарда, в чем суть дела? Чтобы разобраться в этом, мы обратились к известному эксперту и адвокату Акраму Гасанову, представляющему интересы Şahin-Co. А он не только подтвердил наши расчеты, но и пошел еще дальше. Руководство Şahin-Co в свое время подписало кредитный договор по настоянию бывшего руководства Минналогов. Банк и тогда был в тяжелом положении, работал с убытками, надо было завысить в годовых отчетах активы (кредит якобы был выдан 29 декабря – в предпоследний рабочий день года). А подписанный кредитный договор, убеждал он, простая формальность, банк решит свои проблемы, а договор аннулируют. Если же Şahin-Co понадобятся деньги, оно может получить в кредит указанную в договоре сумму. Мол, ничего криминального, это просто договор о кредитной линии. Şahin-Co этой «линией» не воспользовалось. Но 5 декабря 2017 года министр налогов Фазиль Мамедов, в империю которого банк входил, потерял должность. И сразу фиктивный кредит вдруг стал реальным кошмаром для Şahin-Co. Помните, 21 декабря банк предъявил компании письменную претензию, а несколько дней спустя подал иск в суд. Вся доказательная база банка сводилась к тому, что директор компании подписал кредитный договор и кассовый документ, по которому получил около 40 млн манатов наличными (якобы сумма была сконвертирована). Директор же вообще не мог вспомнить, чтобы подписывал и кассовый документ. Тем более подпись на нем была похожа на подделку. Но экспертиза подтвердила принадлежность подписи директору Şahin-Co. Однако это не столь уж и важно. Клиентам в банках дают кипу документов, ставят на каждой странице галочки, рядом с которыми надо подписаться. Не исключено, что он подписал кассовый документ вместе с кредитным договором. Но это не может быть однозначным доказательством получения кредита наличными. У банка не оказалось видеозаписей того дня, когда директор «увез» такую большую сумму, хотя видеонаблюдения в банках, особенно у кассового узла – обычная практика. Особенно, когда доказательств обратного куда больше. Гасанов как адвокат Şahin-Co неоднократно обращался в банк с просьбой привести на судебное заседание кассиров, якобы выдавших такую крупную сумму, но банк уклонялся от этого. Не раз просил он представить баланс и отчет о движении денежных средств банка в день выдачи кредита. Банк уклонился и от этого. Но даже опубликованных банком на своем сайте обобщенных отчетов достаточно, чтобы понять: у него на тот момент просто не было таких свободных средств. В банках обычно и не бывает столько наличности. При надобности они берут ее в Центробанке, значит, должен быть документ о получении такой наличности. Однако и такой документ банком не представлен. Более того, кредит был якобы обналичен в день заключения кредитного договора. Хотя даже куда меньшие суммы банки выдают в течение нескольких дней. Даже безналично! А тут налично сразу же выдали 40 млн манатов. И главное - сконвертировали всю сумму. Но не ясно, если заемщику были нужны манаты, почему договор он заключил в долларах? Ведь так он терял еще и на конвертации. Какой разумный человек пожелал бы иметь долг в долларах в дни, когда из-за девальвации маната страна как чумы боялась иметь обязательства в инвалюте? Трудно во все это поверить. Видимо, банку заодно надо было поправить и валютную позицию - вот и все объяснение. Да, банку не повезло, что интересы псевдозаемщика представляет Гасанов. И не только потому, что он признанный специалист по банковскому праву. Еще в конце 2016 - начале 2017 годов Гасанов представлял в судах интересы двух иностранцев, требовавших от AtaBank возврата вклада на общую сумму около 1 млн долларов. Гасанов уже тогда предлагал рассмотреть вопрос о признании банка банкротом за отказ вернуть вклад. При этом банк признавал вклады, но не имел денег. В итоге Гасанов выиграл судебные процессы, а банк, хоть и частями, но вклады вернул. И теперь у него возник естественный вопрос: как же так, в конце 2016 года AtaBank не мог вернуть иностранцам около 1 млн долларов, но в то же самое время якобы выдал кредит на сумму более 22 млн долларов. Как такое может быть? Но банк лишь молчит.