Турецкая армия выбила курдов из центра Рас-эль-Айна

Вооруженные силы Турции и Свободная сирийская армия (ССА) в ходе операции "Источник мира" полностью выбили курдские формирования YPG из центра города Рас-эль-Айн, сообщает турецкий телеканал NTV.

По данным СМИ, столкновения все еще продолжаются в восточных районах города, где расположена индустриальная зона. Министерство национальной обороны Турции также распространило фотоснимки, подтверждающие, что в центре Рас-эль-Айна уже находится турецкий спецназ.

Ранее, в воскресенье Anadolu сообщило, что армия очистила от террористов поселок Сулук на юго-востоке региона Телль-Абъяд. Всего за первые пять дней операции ВС Турции установили контроль над 20 населенными пунктами на северо-востоке Сирии.