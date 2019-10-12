Эрдоган завтра приедет в Баку

Саммит, который будет проходить в дни празднования 10-й годовщины со дня подписания 3 октября 2009 года Нахчыванского соглашения о создании Тюркского совета, также будет иметь важное значение в связи с присоединением к организации Узбекистана в качестве полноправного члена.

В рамках саммита в качестве завершающего этапа будут переданы документы об открытии в столице Венгрии Будапеште европейского представительства Тюркского совета. Кроме того, на саммите первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву будет присвоено звание почетного президента Тюркского совета, в создание которого он внес большой вклад.

Ожидается, что президент Эрдоган на полях саммита проведет двусторонние встречи. 15 октября он вернется в Турцию.