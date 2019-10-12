Премьер Канады пришел на митинг в бронежилете

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо надел бронежилет на митинг своих сторонников в городе Миссигога, провинция Онтарио. Об этом сообщает CBC News со ссылкой на высокопоставленные источники.

Выступление премьера состоялось в субботу, 12 октября, на него пришли около 2 тыс. сторонников политика. При этом появление Трюдо на сцене отложили на полтора часа в связи с усиленными мерами безопасности.

Супруга Трюдо и вовсе отказалась появляться на сцене, хотя изначально тоже планировала выступить перед зрителями.

Предположительно, поводом для беспокойства стали проявления ненависти по отношению к премьеру, которые перед выборами распространялись в интернете. При этом возглавляемая Трюдо Либеральная партия пока не комментировала ситуацию.