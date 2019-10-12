Путин: У меня нет Twitter, и я не слежу за Трампом

Президент Владимир Путин не читает публикаций главы Белого дома Дональда Трампа в Twitter, но считает его мнение важным для мира. Об этом российский лидер сказал в интервью телеканалам Al Arabia, Sky News Arabia и RT Arabic, отвечая на соответствующий вопрос.

«У меня самого нет никакого Twitter. И я не слежу за этим, - сказал глава российского государства, отвечая на вопрос о том, читает ли он публикации Трампа в этой соцсети. - Но, конечно, время от времени мои сотрудники мне сообщают».

Российский лидер при этом подчеркнул, что «мнение президента США всегда важно, всегда имеет значение для очень многих, для мира в целом». «Но я сам это не читаю», - добавил он.