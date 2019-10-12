Лидер страны приказал войскам дежурить на улицах во время комендантского часа и рядом с важными объектами. Особое внимание он велел уделить электростанциям и больницам.

Через два часа после приказа президента группа людей в масках попыталась ворваться в здание частного телеканала, где находилось около 20 сотрудников. Кроме того, митингующие попытались захватить редакцию газеты El Comercio.

Помимо этого, протестующие бросили в здание правительства в Кито зажигательные смеси, в результате чего произошел пожар. Не менее 30 демонстрантов были арестованы на месте.

Протесты в Эквадоре вспыхнули в начале октября и продолжаются до сих пор из-за отмены государственных субсидий на топливо и экономических реформ. Протестующие блокировали дороги, нефтяные месторождения и доступ к аэропорту Кито, нарушили работу предприятий, брали в заложники правоохранителей. Задержаны сотни граждан, пятеро погибли. Президент Эквадора объявил режим ЧП и перенес свою штаб-квартиру из столицы в город Гуаякиль. Он заявил, что пересмотрит декрет, вызвавший массовые протесты.