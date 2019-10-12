Эрдоган рассказал о победах и потерях Турции в Сирии

Вооруженные силы Турции и Свободная сирийская армия на пятый день проведения операции «Источник мира» в Сирии установили контроль над городом Рас-эль-Айн, а также окружили Телль-Абьяд. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«В ходе операции «Источник мира» наши военные при поддержке Сирийской национальной армии установили контроль над Рас-эль-Айном и прилегающими к нему четырем деревням. Окружен также город Телль-Абьяд, - подчеркнул турецкий лидер. - В ходе обстрелов турецких городов с сирийской территории погибли 18 мирных жителей Турции, еще 147 человек получили ранения», - передает Anadolu.

Президент также сообщил, что в зоне проведения операции «Источник мира» за первые пять дней операции погибли двое турецких военнослужащих и 16 бойцов Свободной сирийской армии.

«Операция «Источник мира» направлена не против сирийского народа, в том числе этнических курдов, а против террористов, орудующих в районах к востоку от реки Евфрат», - подчеркнул президент.

Эрдоган привлек внимание к тому факту, что после начала антитеррористической операции в Сирии приграничные населенные пункты Турции 652 раза подвергались ракетно-минометным обстрелам.