Путин припомнил Западу предупреждение Каддафи

Российский лидер, в частности, оценил катастрофические для Ближнего Востока последствия, к которым привели удары западной коалиции по Ливии и свержение ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году.

После военного вторжения США в Ирак многие бывшие офицеры армии Саддама Хусейна примкнули к ИГИЛ, а хаос, который воцарился после военных операций в Ливии, не прекращается до сих пор. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky News Arabia в преддверии своего визита в Саудовскую Аравию.

Путин отметил, что Ливия как государство фактически разрушена. В границах страны царит двоевластие — между силами избранного народом парламента и правительства национального согласия идут боевые действия.

"Каддафи всегда предупреждал, что он закрывает пути мигрантов из Африки в Европу. Как только не стало этой стены, поток пошел, теперь все имеют то, от чего предупреждали", — сказал Путин.

Президент России заявил, что Запад обманул Кремль, когда начал бомбардировки подразделений армии Каддафи. В резолюции ООН, которую подписала Россия, не было упоминаний о том, что западной коалиции разрешено наносить авиаудары по территории Ливии.

Напомним, в 2011 году западная коалиция начала бомбардировку Ливии. Ливийский лидер Муаммар Каддафи был убит. В стране начался кровопролитный хаос. Политический кризис продолжается до сих пор.