Брошенные американцами курды бегут к России
Курдские вооруженные формирования в Сирии намерены попросить у Москвы и Дамаска защиты от Турции, сказал так называемый «главнокомандующий курдскими формированиями» Мазлум Кобани (Абди) в разговоре с заместителем специального представителя США в международной коалиции по борьбе с ИГ Уильямом Робаком. Об этом сообщает CNN со ссылкой на стенограмму переговоров.
Отмечается, что цель возможного обращения к РФ – установить бесполетную зону над северо-восточной частью Сирии, что, как предполагается, не даст Турции наносить авиаудары.
По мнению Кобани, Вашингтон «продал» курдов и оставил их умирать. «Вы не желаете защищать людей и не хотите, чтобы нас защищали другие силы. Вы нас продали. Это аморально», — цитирует телекомпания Кобани.
Так называемый «главнокомандующий» также подчеркнул, что если США не способны защитить своих союзников, то «потребуется заключить соглашение с Россией и режимом президента Сирии Башара Асада, чтобы пригласить их авиацию защищать данный регион».
Комментируя в интервью радиостанции «Говорит Москва» сложившуюся с сирийскими курдами ситуацию, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сказал, что российская сторона в этом конфликте может выступать только посредником.
«Сирийские курды несколько лет назад однозначно сориентировались на США, пользовались их поддержкой полной, и было понятно, что они являются их союзниками. Теперь ситуация поменялась, американцы их бросили, мягко говоря. Курды остались один на один с турецкой армией. Дело в том, что Россия не может участвовать в конфликте на чьей-либо стороне. Единственная роль России, которая, как мне кажется, есть — это роль посредника в переговорных процессах между турецким государством и сирийскими курдами».
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире Национальной службы новостей также выразил свое мнение по поводу возможной реакции Москвы на просьбу курдов, если она поступит официально.
«Российские военные присутствуют на территории Сирии по просьбе ее законного правительства. Там... мы вместе боремся против международных террористов и способствуем урегулированию мирного процесса. Все, что происходит на сирийской территории – компетенция сирийского правительства...
США находятся в Сирии незаконно. Они в альянсе с курдами занимались некоей своей деятельностью. Кто-то говорит, что они защищали курдов, кто-то говорит, что курды их попросили об этом. В любом случае, в Сирии нет отдельного курдского государства, поэтому курды не вправе были позвать американцев. Но курды увидели, что американцы их бросили...
Россия может оказать помощь при условии строго соблюдения Устава ООН. Путин, на мой взгляд, очень внятно об этом говорил с журналистами из Саудовской Аравии и Ближнего Востока. Поэтому, когда курды к нам обращаются, мы, действуя в международном правовом поле, можем работать только с правительством Сирии и Турции. Наш мандат на территории Сирии – бороться с международным терроризмом, а не защищать на сирийской территории одних от других», - пояснил российский сенатор.