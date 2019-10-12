Брошенные американцами курды бегут к России

Отдел информации 17:39

Курдские вооруженные формирования в Сирии намерены попросить у Москвы и Дамаска защиты от Турции, сказал так называемый «главнокомандующий курдскими формированиями» Мазлум Кобани (Абди) в разговоре с заместителем специального представителя США в международной коалиции по борьбе с ИГ Уильямом Робаком. Об этом сообщает CNN со ссылкой на стенограмму переговоров. Отмечается, что цель возможного обращения к РФ – установить бесполетную зону над северо-восточной частью Сирии, что, как предполагается, не даст Турции наносить авиаудары.

По мнению Кобани, Вашингтон «продал» курдов и оставил их умирать. «Вы не желаете защищать людей и не хотите, чтобы нас защищали другие силы. Вы нас продали. Это аморально», — цитирует телекомпания Кобани. Так называемый «главнокомандующий» также подчеркнул, что если США не способны защитить своих союзников, то «потребуется заключить соглашение с Россией и режимом президента Сирии Башара Асада, чтобы пригласить их авиацию защищать данный регион». Комментируя в интервью радиостанции «Говорит Москва» сложившуюся с сирийскими курдами ситуацию, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сказал, что российская сторона в этом конфликте может выступать только посредником.

«Сирийские курды несколько лет назад однозначно сориентировались на США, пользовались их поддержкой полной, и было понятно, что они являются их союзниками. Теперь ситуация поменялась, американцы их бросили, мягко говоря. Курды остались один на один с турецкой армией. Дело в том, что Россия не может участвовать в конфликте на чьей-либо стороне. Единственная роль России, которая, как мне кажется, есть — это роль посредника в переговорных процессах между турецким государством и сирийскими курдами». Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире Национальной службы новостей также выразил свое мнение по поводу возможной реакции Москвы на просьбу курдов, если она поступит официально.