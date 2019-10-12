Армия Турции освободила еще один сирийский город

Турецкая армия и поддерживающие ее отряды вооруженной сирийской оппозиции освободили город Телль-Абьяд на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

Телеканал TRT также сообщает, что Турция и ее сторонники полностью очистили от террористов Телль-Абьяд.

Агентство SANA отмечает, что в настоящее время идут ожесточенные столкновения между курдскими вооруженными формированиями и турецкими войсками в приграничной зоне близ города Айн аль-Араб.

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