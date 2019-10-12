Трамп приказал американским военным покинуть север Сирии

"За последние сутки мы узнали, что Турция, вероятно, намерена расширить наступление еще дальше на юг по сравнению с тем, что изначально планировалось, а также на запад", - сказал Эспер, добавив: "Мы также узнали... что "Силы демократической Сирии" (СДС) стремятся, скажем так, заключить соглашение с сирийцами и россиянами, чтобы начать контрнаступление против Турции на севере".

"Таким образом, мы оказываемся в ситуации, когда американские силы, вероятно, будут зажаты между двумя противостоящими друг другу наступающими армиями, и это очень уязвимое положение... По этой причине я поговорил с президентом Дональдом Трампом вчера вечером, после того как обсудил вопрос также с остальными, кто занимается в администрации вопросами национальной безопасности, и Трамп дал указание, чтобы мы начали заблаговременный вывод войск с севера Сирии", - сообщил глава Пентагона.

По его словам, речь идет о примерно 1 тыс. американских военнослужащих, остающихся в регионе.