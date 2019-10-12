Кому мешают дремать успехи SOCAR?

Эльнур Мамедов, отдел экономики 18:38

Ровнаг Абдуллаев – глава крупнейшей госкомпании Азербайджана SOCAR, которая долгие годы обеспечивает значительную часть бюджета страны и ее экспорта. А с учетом еще входящих в структуру Госнефтекомпании новых предприятий иного профиля она стала ведущей компанией и в приоритетном ненефтяном секторе. Нефтяная стратегия общенационального лидера Гейдара Алиева и президента Ильхама Алиева предопределила становление такого нефтепромышленного гиганта, как SOCAR. Поэтому Р.Абдуллаев, как и возглавляемая им компания, всегда в центре внимания общественности и СМИ, где их имена встречаются ежедневно. И, к сожалению, не всегда однозначно, что легко понять: любой недостаток в Госкомпании – это недостаток государства. А любителей покритиковать государство немало. Только этим можно объяснить и недавнее сообщение об отставке президента SOCAR. Только вот за что «уволили-то» его критиканы на сей раз?

Главы госкомпаний приходят и уходят – это закономерность. Обычно их увольняют за различные недостатки в работе, причем серьезные, которые сказываются на производственной деятельности или имидже компании. Об имидже Госнефтекомпании и говорить не стоит, в последние годы добрые вести о ее деятельности приходят со всех концов мира. А что касается производственных показателей, то, думается, достаточно лишь вскользь перечислить информацию, опубликованную как раз в день его «отставки».

Petkim - единственное интегрированное нефтехимическое предприятие Турции - удовлетворяет 20% потребности этой страны в нефтехимической продукции. С 2008 года SOCAR ежегодно инвестировала в Petkim около 100 млн долларов, общий объем инвестиций достиг 1 млрд долларов. 6 000 субъектов, включая малые и средние предприятия, закупают 60 различных видов продукции, производимой на 15 основных и 6 вспомогательных объектах Petkim. Компания, спрос на продукцию которой очень высок, завершила 2018 год с прибылью в 872 млн турецких лир. За первые шесть месяцев 2019 года доходы составили 5,9 млрд лир, а чистая прибыль - 439 млн. лир. К тому же, компания намерена стать самой цифровизированной в Турции и Азербайджане. После приобретения Petkim, SOCAR Terminal на 400 млн долларов, НПЗ Star на 6,3 млрд долларов, инвестиций на 600 млн долларов, а также участие в проекте TANAP на 6,5 млрд долларов объем вложений SOCAR в Турцию превысил 15 млрд долларов. С текущими проектами компания доведет эту цифру до 19,5 млрд долларов и станет одним из трех крупных холдингов Турции и первой в отрасли. Цифры, честно говоря, впечатляют не только по относительно небольшим азербайджанским масштабам и по турецким, а страна, между прочим, входит в первую двадцатку в мире. И за всем этим стоит Госнефтекомпания Азербайджана. Может, эффективность вложенных средств низка?

Только в октябре прошлого года в Измире состоялось открытие НПЗ Star, который уже переработал 4,5 млн тонн нефти. Он поставляет на рынок дизельное и авиационное топливо, СПГ, нефтяной кокс. Наряду с удовлетворением потребностей внутреннего рынка, Star экспортирует свою продукцию в страны Средиземноморья и Северной Европы. В долгосрочной же перспективе завод намерен в полном объеме реализовать свою продукцию на внутреннем рынке. Здесь SOCAR выступает не только инвестором, но и основным поставщиком сырья. На заводе стоимостью 6,3 млрд долларов будет производиться 1,6 млн тонн нафты, 1,6 млн тонн авиатоплива, 4,8 млн тонн низкосернистого дизтоплива, 700 тыс. тонн нефтяного кокса, 420 тыс. тонн смешанного ксилена и 160 тыс. тонн серы. И уже в следующем году продажа готовой продукции может принести 6-9 млрд долларов, а чистая прибыль - 500 млн долларов в год. Деятельность НПЗ позволит в будущем свести к нулю импорт в Турцию авиационного топлива. Основная цель Star - интеграция с Petkim. Но и это еще не все. "Дочка" Госнефтекомпании - SOCAR Турция - планирует заложить фундамент еще одного нефтехимического комплекса в Измире - "Меркурий". Работы по проекту планируется начать в первой половине будущего года, а ввод в эксплуатацию нового завода намечен на 2024-2025 годы. Стоимость проекта оценивается в 1,8 млрд долларов. Для его реализации планируется создать совместное предприятие с британской BP на паритетной основе. Стали бы SOCAR Турция и BP возводить новый завод стоимостью в миллиарды долларов при нерентабельности такого производства? SOCAR известна не только в Турции. Сам не ведавший о своей «отставке» Ровнаг Абдуллаев обсуждал в тот же день вопросы сотрудничества в нефтегазовой сфере с министром торговли и промышленности Афганистана Аджмалом Ахмади. Афганская сторона выразила заинтересованность в расширении сотрудничества с SOCAR по закупкам топлива. Было отмечено, что Азербайджан занимает важные позиции на рынке поставок нефтепродуктов на топливный рынок Афганистана, который заинтересован в диверсификации импорта топлива и готов поднять на новый уровень сотрудничество с SOCAR.

Незадолго до этого Абдуллаев в ходе встречи с министром транспорта, инновации и технологий Австрии Андреасом Райххардом заявил, что SOCAR в ближайшее время планирует завершить ребрендинг 82 АЗС, купленных в Австрии у компании «A1». И выразил заинтересованность в расширении присутствия на топливно-энергетическом рынке Австрии. Австрийская же сторона проявила интерес к сектору химической промышленности Азербайджана и выразила готовность осуществить инвестиции в эту сферу. А тут еще SOCAR Capital сообщил, что Госнефтекомпания 17 октября осуществит 12-й платеж в размере 1,25 млн долларов по процентам держателям облигаций SOCAR. В сентябре 2016 года компания осуществила на внутреннем рынке первую эмиссии облигаций на сумму 100 млн долларов с целью диверсификации финансовых каналов компании и создания новых инвестиционных возможностей для населения. И 1,25 млн долларов – это только проценты, которые получат держатели облигаций. Это будет 12-ая по счету и 4-я за 2019 год выплата по процентам облигаций SOCAR. (Выплата процентов осуществляется раз в три месяца). Вся сумма уже переведена на счет Национального депозитария в Центробанке исходя из расчета 12,5 доллара за каждую акцию. С учетом нынешнего платежа держатели облигаций SOCAR заработают 15 млн долларов. Доходность по облигациям составляет 5% в год.