Эрдоган — Меркель: «Вы с нами или с террористами?»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель предложил ей сделать выбор между Турцией и террористической Рабочей партией Курдистана (ПКК), против которой Анкара проводит операцию на севере Сирии.

«Я поговорил по телефону с Меркель. До этого глава МИД Германии заявил о прекращении продажи оружия Турции... Я сказал Меркель: «Смотрите, что говорит ваш МИД. Мы с вами союзники по НАТО, или вы взяли в НАТО террористическую организацию, а мы об этом не знаем? Очень странный подход. Вы с нами или с террористами?» - заявил Эрдоган в эфире телеканала NTV, передает РИА Новости.

В сообщении же германского правительства говорится, что «канцлер высказалась за немедленное прекращение военной операции. Несмотря на законные интересы Турции по обеспечению собственной безопасности, они угрожают вызвать большую волну миграции местного населения и привести к дестабилизации региона, а также укрепить позиции ИГ», — говорится в сообщении.