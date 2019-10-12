Официально это стало известно сегодня, после завершения отдельных финалов. Таким образом, на Олимпиаду в Токио поедут Марина Некрасова и Иван Тихонов. Отметим, что в женской спортивной гимнастике Азербайджан на Играх будет представлен впервые.

Азербайджан завоевал две олимпийские лицензии по итогам чемпионата мира по спортивной гимнастике в немецком Штутгарте.

Добавим, что Марина Некрасова получила на ЧМ травму и, по предварительным данным, будет восстанавливаться около двух месяцев.

Также в Штутгарте выступали Никита Симонов и Мурад Агарзаев. Симонов участвовал в чемпионате с травмированной рукой. В связи с этим он соревновался лишь на кольцах.

Таким образом, Федерация гимнастики Азербайджана делегирует на Олимпиаду в Токио сразу 9 спортсменов. Помимо Тихонова и Некрасовой, это также «художницы» - Зохра Агамирова и групповая команда, которые завоевали лицензии на недавнем чемпионате мира в Баку.