Курды сознательно выпустили из тюрем боевиков ИГИЛ?

Несколько десятков боевиков террористической организации «Исламское государство» вместе с членами своих семей сбежали из охраняемого лагеря на севере Сирийской Арабской Республики, находящегося под контролем незаконных курдских вооруженных формирований SDF. Это случилось по причине отсутствия охраны, которая оставила лагерь в Айн-Иссе после артиллерийского обстрела со стороны турецких вооруженных сил, принимающих участие в антитеррористической операции «Источник мира».

Сообщается, что турецкие силы уже достигли автострады М4, которая проходит вдоль северной сирийской границы. Эта транспортная магистраль является одной из важнейших стратегических целей Анкары. Власти Турции намерены создать 30-километровую зону безопасности до самой трассы М-4 и пресечь деятельность курдских боевиков.

Представители курдских формирований ранее заявили, что в связи с проведением Анкарой операции они «не ручаются» за охрану взятых в плен террористов ИГ, которые впоследствии могут бежать из лагерей, лишенных необходимой охраны.

Российское издание NewInform пишет, что существенное количество «бывших» террористов ИГ и так свободно разгуливало по северным сирийским территориям. Дело в том, что за определенную сумму денег курды отпускали пленных джихадистов, давая им возможность селиться вместе с семьями в полузаброшенных городах. Даже несмотря на постоянные атаки так называемых «спящих ячеек» ИГ, курды не остановили такую политику. Впоследствии информация о том, что SDF за деньги освобождали боевиков ИГ из своих тюрем, подтвердилась. Более того, курдские главари в рамках заключенного перемирия позволили ИГ без боя занять крупнейшие в Сирии нефтяные месторождения за Ефратом.

В беседе с корреспондентом ФАН российский военный эксперт Борис Рожин отметил, что курды попросту пытались использовать фактор с игиловцами в лагерях в собственных целях. «Курды сами не скрывают, что хотят использовать этот фактор в своей информационной кампании. Так, было объявлено, что снижается число охранников в лагерях для ИГИЛ», - отметил главред информационно-аналитического центра «Кассад».

Кроме того, он обратил внимание, что такая практика использовалась еще до старта турецкой антитеррористической операции, добавив, что охрана SDF просто могла сама отпустить джихадистов на свободу.

«Возможно, для каких-то информационных мероприятий они могут сделать подобное», - предположил Борис Рожин.