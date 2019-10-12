В Армении пытаются догнать военный бюджет Азербайджана, но...

Как сообщает haqqin.az, в бюджете Армении на 2020 год предусмотрено увеличение военных расходов всего на 0,8%. Если в этом году на это предусмотрено 303 млрд драмов (примерно 634 млн долларов), то в следующем году эта цифра составит 305 млрд драмов (638 млн долларов).

Новое руководство Армении в попытке не отстать от Азербайджана в области военных расходов увеличивает свои затраты на оборону, но не получается.

По мнению полковника запаса Владимира Ованнисяна, Армения находится на грани войны с Азербайджаном, и увеличение военного бюджета всего лишь на 0,8% совершенно недопустимо. Для сравнения он отметил, что Азербайджан планирует в 2020 году увеличить военные расходы на 10%.

Полковник Ованнисян добавляет, что с учетом инфляции это увеличение на 0,8% на самом деле никакое не увеличение - из-за инфляции военные расходы будут ниже, чем в нынешнем году.

По словам военного, 75% расходов Минобороны Армении приходится на обязательные выплаты и платежи: зарплаты военнослужащих, коммунальные расходы. Как полагает Ованнисян, в этой части расходных статей Минобороны коррупция отсутствует. Коррупция, считает он, может иметь место исключительно в системе госзакупок.

“На оборонный заказ ежегодно выделяется около 15% процентов от общих расходов на оборону, или около 45 млрд драмов. По моим оценкам, до армии реально доходит около 40 млрд – 5 млрд расхищается. Здесь важно отметить, что Управление закупок подчиняется не только министру обороны, но и правительству, которое и утверждает все сметы на закупки”, - подытожил военный.