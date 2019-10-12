Эрдоган: У Турции нет проблем с Россией

Турция не испытывает каких-либо проблем с Россией в связи с операцией Анкары "Источник мира" в Сирии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с главными редакторами турецких СМИ в Стамбуле.

"Договоренности, достигнутые в Сочи, Тегеране и Анкаре, с успехом продолжают выполняться. С Россией у нас нет никаких проблем. Если она появляется, то мы созваниваемся с президентом РФ Владимиром Путиным в течение 24 часов и после этого предпринимаем совместные шаги", - приводит слова турецкого лидера телеканал NTV.

Эрдоган также прокомментировал намерения ряда стран ввести экономические санкции против Турции из-за операции в Сирии. "Я бы хотел воспринимать [эти угрозы] в качестве острого словца", - добавил он.