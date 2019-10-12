Президент Израиля «воззвал к милости» Путина

Президент Израиля Реувен Ривлин обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой помиловать гражданку Израиля Нааму Иссахар, приговоренную Химкинским судом к 7,5 года колонии общего режима за контрабанду наркотиков. Копию своего письма к президенту РФ Ривлен опубликовал в Twitter.

25-летнюю израильтянку Нааму Иссахар задержали в апреле в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В ее багаже было найдено 9,6 грамма гашиша. Иссахар согласилась с обвинением в хранении наркотических средств, однако не признала себя виновной в контрабанде наркотиков в особо крупном размере.

В письме к Путину Ривлен просит учесть, что молодая израильтянка не имеет криминального прошлого, а столь длительное тюремное заключение может оказать "глубоко разрушительное воздействие" на ее дальнейшую жизнь.

"Учитывая особые индивидуальные обстоятельства в деле Наамы Иссахар, взываю к вашей милости и состраданию и прошу Вас личным вмешательством добиться ее прощения в порядке исключения", - говорится в письме Ривлина.