В Калифорнии натуральный мех и цирк с животными поставили вне закона

Калифорния стала первым штатом в США, который решил ввести полный запрет на производство и продажу новых изделий из меха животных. Этот запрет входит в пакет законопроектов по защите животных, который подписал губернатор штата, демократ Гэвин Ньюсом.

Как сообщает Дойче велле со ссылкой на пресс-релиз правительства Калифорнии, кроме запрета на производство и продажу меховых изделий, в штате запрещается задействовать в цирковых номерах диких животных, таких как слоны и медведи, и охота на красных рысей.

Законы об этом вступят в силу в 2023 году, однако не будут распространяться на мех, используемый в религиозных обрядах, продукцию таксидермии, мех животных, добытый во время лицензированной охоты, и мех, бывший в употреблении, отмечается в документе.