Путин рассказал об уникальном российском гиперзвуковом оружии

Россия разработала ракетные комплексы, летящие по настильной траектории с гиперзвуковой скоростью, а также создала другое оружие, не имеющее аналогов в мире. Об этом сказал в интервью телеканалам RT, Al Arabiya и Sky News Arabia президент РФ Владимир Путин в преддверии своего визита в Саудовскую Аравию.

«Это ракетные комплексы, которые летят по настильной траектории с гиперзвуковой скоростью. Гиперзвукового оружия пока ни у кого нет. В ведущих армиях мира оно, безусловно, рано или поздно появится. Но и у нас к этому времени уже кое-что появится. Я уже знаю, над чем наши ученые, инструкторы и инженеры работают», — пояснил президент.

Он также добавил, что это привело к определенной гонке вооружений.