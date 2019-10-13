Никола Юрчевич: «Даже венгры признают, что не засчитали наш чистый гол»

«Сложно говорить после такой игры, - говорит хорватский специалист. – На то есть причины. В первую очередь хочу поздравить сборную Венгрии с победой. Была отличная атмосфера, которую создали дети. Они – молодцы.

В последние минуты игры случилось невероятное. Я получил около 50 сообщений о том, что наш гол не засчитали несправедливо. И венгерские журналисты признают, что мы забили чистый гол.

Я не хочу много говорить. Жалко игроков, их труд пропал даром. Мы - маленькая футбольная страна. И встречаться с таким судейством очень неприятно. Венгры заслужили победу, но и мы заслужили тот гол. Сегодня VAR есть в некоторых турнирах… Но лучше мне об этом не говорить. От этого мне будет только хуже.

Я спросил у лайнсмена: что происходит? Но он не ответил. А главный арбитр сказал мне, что он прав и якобы мы убедимся в этом после игры.

После первого тайма я сказал ребятам, что такая игра недостаточна для хорошего результата. Мы проигрывали 0:1, и все можно было исправить. Возможно, в первом тайме ребята относились к сопернику со слишком большим пиететом. От игроков требовалась смелость. И во втором тайме мы сыграли лучше, усложнив жизнь сборной Венгрии.

Бахлул Мустафазаде сыграл очень хорошо. И не только в этой игре. Он хорошо выглядел против Уэльса и Хорватии. Он всего месяц играет в сборной. Набирается опыта. Наверное, он очень расстроен из-за незасчитанного гола. Но в любом случае я поздравлю его с продемонстрированной им игрой".