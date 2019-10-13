Марко Росси: «К счастью, гол сборной Азербайджана не засчитали»

«75 минут играли хорошо, а потом устали. Азербайджан воспользовался этим, забил гол. К счастью, его не засчитали. Я не видел, что там происходило во время гола в наши ворота. Нам повезло.

Все должны уважать Азербайджан. Они сыграли вничью с Хорватией и проиграли только один мяч Уэльсу.

За поражение 0:3 от Хорватии нас очень сильно критиковали. Мы допустили в той игре невероятные ошибки. Но мы играли против очень сильных футболистов, второй команды мира».