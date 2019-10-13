Хантер Байден, сын бывшего вице-премьера США Джо Байдена, покидает совет директоров частной инвестиционной компании, которую он учредил вместе с китайским банкиром Джонатаном Ли, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Байдена, опубликованное его адвокатом.

Хантер Байден пообещал отказаться от любой работы в иностранных компаниях, если его отец будет избран президентом на выборах в 2020 году.