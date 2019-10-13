Сын Байдена уходит из китайской компании ради политической карьеры отца
Хантер Байден, сын бывшего вице-премьера США Джо Байдена, покидает совет директоров частной инвестиционной компании, которую он учредил вместе с китайским банкиром Джонатаном Ли, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Байдена, опубликованное его адвокатом.
Хантер Байден пообещал отказаться от любой работы в иностранных компаниях, если его отец будет избран президентом на выборах в 2020 году.
«При администрации Байдена (в случае победы Джо Байдена на выборах) Хантер с готовностью исполнит все без исключения руководящие принципы или стандарты, которые может выпустить президент Байден для разрешения предполагаемых конфликтов интересов или предотвращения их возникновения, включая любые ограничения, связанные с ведением бизнеса за рубежом», — говорится в заявлении.
Ранее президент США Дональд Трамп обвинил бывшего вице-президента в коррупции и тесном сотрудничестве с Китаем и Украиной. По словам главы Белого дома, его соперник должен прекратить свое участие в предвыборной гонке с учетом «всех тех денег, которые он ранее вымогал».