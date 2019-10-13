Власти Сирии и курды объединяются против Турции?

Представители сирийского правительства и незаконные курдские вооруженные формирования SDF проводят переговоры на российской авиабазе Хмеймим в провинции Латакия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на курдский источник.

Источник не уточнил конкретных деталей переговоров, отметив, что стороны в ходе консультаций надеются достичь прогресса, который положил бы конец проводимой Турцией операции. По словам источника, в дальнейшем переговоры между властями Сирии и курдскими боевиками могут переместиться в Дамаск.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер в интервью телеканалу CBS заявил, что курды, пытаясь обезопасить себя в условиях наступления ВС Турции, хотят заключить некое соглашение с сирийцами и Россией.