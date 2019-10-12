Советник Эрдогана: «Сирия готовится воевать против Турции? Пожалуйста»

Проводящая военную операцию на севере Сирии турецкая армия даст отпор сирийской в случае боестолкновения на границе стран, заявил, отвечая на запрос РИА Новости, советник президента Турции Ясин Октай.

«Если сирийская армия, которая до сих пор не смогла побороть террористическую организацию YPG, стремящуюся к разделению Сирии и созданию сепаратистского государства, готовится воевать с турецкой армией и способна на это – то пожалуйста», - заявил Октай, не исключив при этом возникновения столкновений между двумя армиями.

Октай отметил, что у сирийской армии «нет сил» воевать на северо-востоке Сирии, и ей необходимо подумать, прежде чем входить в данный регион и усложнять ситуацию там.

Что касается соглашения курдов с официальным Дамаском, то советник турецкого президента отметил, что это признак враждебности по отношению к Турции.