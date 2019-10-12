Инара Рафикгызы 01:23

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось заседание по уголовному делу в отношении 37-летнего Фархада Абушева, жителя Агсуинского района, убившего свою подругу и затем совершившего попытку самоубийства. Как сообщает haqqin.az, инцидент произошел 7 июня этого года в поселке Баилов Сабаильского района. Согласно следственным материалам, Фархад Абушев состоял в любовных отношениях с Кямалей Микаиловой, с которой познакомился в соцсетях. Он хотел оставить свою семью и жениться на Кямале. Однако Микаилова, мать троих детей, заявила, что не планирует выходить замуж во второй раз. Ф.Абушев решил отомстить женщине, которая, по его мнению, обманула его, разрушив его семью, но не желая жить с ним.

Утром дня происшествия, увидев вышедшую из дома Кямалю, Абушев подошел к ней и сказал, что не может жить без нее и хочет жениться на ней. Однако женщина не соглашалась, они стали ссориться, и оскорбленный Фархад достал из кармана нож и нанес своей подруге многочисленные ранения. Истекающая кровью Кямаля забежала в соседний двор и стала звать на помощь. Абушев, решив, что она умерла, задумал покончить с собой, для чего взобрался на подъемный кран во дворе недостроенного дома. Однако после беседы с пришедшими по вызову сотрудниками полиции он передумал совершать суицид и не стал бросаться с высоты. К.Микаилова между тем от полученных травм скончалась, а Ф.Абушев был задержан и доставлен в 8-е отделение полиции Сабаильского района. Обвиняемый Фархад Абушев признал себя виновным в предъявленных ему обвинениях, заявив, что сожалеет о содеянном. В своих показаниях он сообщил, что с 2004 года был женат на своей двоюродной сестре, от этого брака у него трое детей. Приехал он в столицу из Агсу и работал на стройке, чем и содержал свою семью. С К.Микаиловой познакомился в 2016 году, и, по его словам, вначале их отношения были только дружеские. Они обменялись номерами телефонов, переписывались по WhatsApp и отправляли друг другу фотографии. Фархад узнал, что у Кямали есть муж и трое детей. Дружба между ними постепенно переросла в любовь.

Семью в районе Фархад стал посещать все реже. После того как его жена увидела фотографии Кямали в телефоне, отношения между мужем и женой ухудшились. Вскоре и семья Кямали узнала об их тайных отношениях. «Муж забрал телефон Кямали. Мы тайно встречались. Каждый раз она говорила, что любит меня и не хочет расставаться. Я и сам ее очень любил, расставаться и не думал», - откровенничал Ф. Абушев в своих показаниях. Вскоре жена Фархада официально развелась с ним. Потерявший семью Фархад пришел к Кямале и заявил, что хочет жениться на ней. «Она же сказала, что муж простил ее из-за детей, и хоть она очень любит меня, но заново создавать семью не может», - утверждал подсудимый. «В день происшествия я пришел к ее дому. Когда Кямаля вышла, подошел к ней. Она сказала, что дальше так невозможно, мы должны расстаться, что ее муж скоро вернется из России. Я уговаривал ее, говоря, что она меня обманула, что из-за нее распалась моя семья, что я опозорился среди родственников. Она не слушала, уверяла, что будет еще хуже, если не расстанемся. Разозлившись, я ударил ее ножом. Не помню, сколько нанес ударов. Закричав, она побежала к дороге. Я думал, что она умерла. Забравшись на подъемный кран неподалеку от клиники Dünyagöz, решил броситься оттуда. Но потом передумал...».