Европа вновь принялась угрожать Турции

Глава МИД Германии Хайко Маас не исключил «других мер» в отношении Анкары, помимо прекращения экспорта вооружений, в свете военной операции Турции на северо-востоке Сирии против террористических организаций - Рабочей партии Курдистана (ПКК), «Сил самообороны сирийских курдов» (YPG) и «Исламского государства».

«Мы хотим, чтобы ЕС обсудил прекращение экспорта вооружений Турции на общеевропейском уровне. Помимо этого, наверняка останутся открытыми и другие варианты, зависящие от того, как Турция будет действовать в последующее время», – сказал глава МИД Германии в эфире телеканала ARD.

«Вместе с другими странами – членами ЕС мы держим открытыми другие меры», – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Германии.

Маас не согласился с утверждением, что Турция может шантажировать ЕС угрозой разорвать соглашение по беженцам. «Если бы мы были подвержены шантажу, то мы бы вообще ничего не делали. Мы призвали президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана немедленно прекратить наступление», – заявил он.