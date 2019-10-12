Никто не захотел помочь атакованному иранскому судну

Нефтяной танкер Sabiti, принадлежащий Ирану, подвергся нападению 11 октября в Красном море недалеко от побережья Саудовской Аравии. В результате атаки повреждения получили два основных отсека с нефтью.

Ни одно региональное морское управление не ответило на сигналы бедствия, которые посылал атакованный иранский танкер, заявили в иранской Организации портов и судоходства, пишет РИА Новости.

В Организации портов и судоходства Ирана сообщили, что судно посылало 16 сигналов бедствия, но ответа не последовало. Затем сообщения о нападении были переданы в координационные центры Египта, Судана и порт Джидда Саудовской Аравии.

Позднее руководство иранского порта Бендер Аббас сообщило по телефону о произошедшем в порт Джидда, но там ответили, что никаких сигналов бедствия не получали, и посчитали, что иранская сторона преувеличивает масштабы проблемы. Затем руководство саудовского порта обещало расследовать эту ситуацию и ответить. В иранской организации отмечают, что ответа так и не получили.

В Организации портов и судоходства Ирана отметили, что такое поведение морских управлений региона нарушает международные нормы и гуманитарные принципы.