Бахлул Мустафазаде: «Я был в шоке, когда судья не засчитал мой гол в ворота Венгрии»

«Мы понимали, что с первых минут Венгрия будет оказывать на нас давление, - говорит молодой защитник, здорово проявивший себя и в предыдущих матчах с Уэльсом и Хорватией. – Венгры борются за выход из группы, и им очень были нужны 3 очка. Игра проходила в том ключе, в котором мы и ожидали. Увы, мы не набрали очков, хотя были к этому очень близки.

Мне пока сложно оценивать свою собственную игру. Для этого нужно спокойно просмотреть весь матч. Когда играешь удачно в каком-то эпизоде, то получаешь удовольствие от этого. Хотя у меня была и ошибка. В тот момент я думал, что сзади меня нет никого из соперников. Возможно, стоило выбить мяч не правой, а левой ногой. К счастью, венгерский футболист не попал по воротам. Понимаю, что ошибся. Надо делать выводы.

Эпизод в добавленное время с забитым мною голом? Я очень удивился. Сначала я подумал, что голландские судьи решили, что был офсайд. Но затем я увидел, что рефери назначил не свободный удар, а штрафной. Я был в шоке. Ведь я знал, что мяч не коснулся моей руки. После финального свистка я подошел к главному арбитру и сказал, что после просмотра повтора, он поймет, какую грубую ошибку он совершил. К тому же судья показал мне желтую карточку за игру рукой.

Что уж говорить, я очень расстроен. У нас отняли одно очко. Помимо этого, я мог открыть счет голам за сборную…

В любом случае к следующим играм против Уэльса и Словакии, которые состоятся в ноябре, обо всем этом надо забыть. Против Уэльса в Баку мы должны постараться сыграть лучше, чем в Кардиффе».