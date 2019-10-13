12 октября около 13:20 на служебной территории пограничной заставы погранотряда «Горадиз» близ села Бала Бахманлы Физулинского района пограничный наряд заметил человека, который пытался перейти через границу из Ирана в Азербайджан.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ГПС, погранзастава была поднята по команде «К оружию», служебная территория была полностью перекрыта, началось преследование нарушителя границы, на территории проведены поисковые мероприятия. В результате поисков был обнаружен прятавшийся в камышах нарушитель.

Пограничный наряд предпринял меры по задержанию нарушителя, который начал оказывать сопротивление и ранил одного из пограничников холодным оружием. Пограничнику была оказана медицинская помощь, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Во время осмотра места происшествия были обнаружены 790 грамм марихуаны в одном свертке, 105 грамм героина, 100 грамм наркотического вещества кристаллообразной формы.

Была установлена личность преступника — это житель Тертерского района Ядигаров Этибар Аваз оглу 1990 года рождения.

Возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия.