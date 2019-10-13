Армия Асада заняла первый контролируемый курдами город

Сирийская армия вошла в город Табка в провинции Ракка, который ранее контролировали курды, и движется дальше на север, передает ливанский телеканал al-Mayadeen.

От Дамаска официальных заявлений об этом пока не было.

13 октября стало известно, что Россия усадила представителей официального Дамаска и курдов за стол переговоров. Встреча прошла на территории российской военной базы «Хмеймим» вскоре после того, как сирийская армия начала переброску сил на север.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии против террористической Рабочей партии Курдистана и террористической организации «Исламское государство». Она проходит совместно с формированиями Сирийской свободной армии. Операция получила название «Источник мира».