Турецкий военный самолет пролетит над Россией

Совместная миссия Турции и США с 14 по 18 октября выполнит наблюдательный полет над Россией в рамках международного Договора по открытому небу. Об этом сообщила официальная газета Минобороны России «Красная звезда».

Известно, что полет пройдет на турецком наблюдательном самолете СН-235 по заранее согласованному маршруту, начальной точкой которого станет аэродром Кубинка. На борту будут в том числе российские специалисты, а все установленное оборудование также утверждалось при участии российской стороны.

Россия, в свою очередь, совершит разведывательный полет над Румынией. Российский АН-30Б поднимется в небо с аэродрома в Бухаресте и облетит территорию страны.