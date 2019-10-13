На свадьбе дочери Олега Бакинского раскороновали и избили вора в законе

Украинского криминального авторитета Андрея Недзельского, которого в преступном мире называют Неделей или Львовским, раскороновали и избили в Киеве. Об этом сообщил бывший заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин в Facebook-аккаунте.

Инцидент произошел на свадьбе в семье другого криминального авторитета Олега Бакинского в субботу, 12 октября. По словам Аброськина, три вора в законе раскороновали Недзельского, после чего «сильно избили и выбросили за пределы территории». Он добавил, что теперь на Украине на одного лидера преступной группировки стало меньше, и «это очень хорошо».