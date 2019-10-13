Евросоюз продлил наказание России за Скрипалей

Европейский союз продлил еще более чем на год санкции против российских физических и юридических лиц, якобы связанных с применением химического оружия. Об этом со ссылкой на Совет ЕС сообщает РИА Новости.

«Совет продлил ограничительные меры ЕС по борьбе с применением и распространением химического оружия до 16 октября 2020 года», — говорится в решении Совета.

21 января Евросоюз ввел санкции за использование химического оружия. В список попали одно предприятие и девять человек, в том числе глава ГРУ (ныне — Главного управления Генштаба ВС России) Игорь Костюков и его заместитель. Меры предусматривают запрет на вьезд и заморозку активов для юридических лиц.