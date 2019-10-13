Будет ли в Азербайджане 4-дневная рабочая неделя?

Введение в Азербайджане четырехдневной рабочей недели не стоит на повестке. Об этом журналистам сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Как отметил министр, сокращение рабочих дней - вопрос комплексный: «Это может оказать существенное влияние на занятость и рынок труда страны. Заработная плата в Азербайджане определяется по месяцам. В странах, где обсуждается четырехдневная рабочая неделя, за основу берется почасовая оплата. У нас сокращение рабочего дня может повлиять на заработную плату».

По словам министра, в настоящее время переход на четырехдневную рабочую неделю в Азербайджане не рассматривается: «Но в будущем этот вопрос, как и другие, может быть обсужден».