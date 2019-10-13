Лидеров каталонских сепаратистов приговорили к длительным срокам тюрьмы

Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков, причастных к организации референдума о независимости, к тюремному заключению от 9 до 13 лет. Об этом сообщает El Pais.

Как отмечается, максимальный срок в 13 лет получил бывший вице-президент Каталонии Ориол Жункерас, его обвинили в мятеже и растрате.

Судебный процесс над осужденными лицами был начат 16 октября 2017 с заключения в тюрьму лидеров каталонского сепаратистского движения Омниума Культуры, Жорди Санчеса и Жорди Куишарта.