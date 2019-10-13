Президент Ильхам Алиев отметил, что прежняя власть установила в центре Еревана памятник фашистскому палачу и предателю Гарегину Тер-Арутюняну, служившему у немецких фашистов под кличкой «Гарегин Нжде».

В ходе своего выступления на саммите глав СНГ в Ашхабаде президент Азербайджана Ильхам Алиев вновь напомнил о том, что в Армении героизируют фашистов.

Примечательно, что находившаяся на протяжении многих лет у власти Республиканская партия Армении выбрала себе символику, очень схожую с гербом Третьего рейха.

Логотип РПА – это орел с расправленными крыльями, который практически в точности повторяет герб фашисткой Германии. Конечно, в использовании орла в качестве символики партии и страны нет ничего предосудительного.

Но в данном случае речь идет о полном совпадении символики РПА и Третьего рейха, а таких случайностей не бывает.