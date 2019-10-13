Эрдоган об освобождении Кобани и Манбиджа

Россия позитивно относится к идее освобождения Турцией города Кобани на севере Сирии от курдских формирований. Об этом заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле, передает ТАСС.

"Ходят разные слухи, но нам кажется, что проблем с Кобани не будет. Россия позитивно относится к этому вопросу", - утверждал турецкий лидер.