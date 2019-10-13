Эрдоган об освобождении Кобани и Манбиджа
Россия позитивно относится к идее освобождения Турцией города Кобани на севере Сирии от курдских формирований. Об этом заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле, передает ТАСС.
"Ходят разные слухи, но нам кажется, что проблем с Кобани не будет. Россия позитивно относится к этому вопросу", - утверждал турецкий лидер.
Он добавил, что Вооруженные силы Турции обеспечат для бойцов Сирийской свободной армии (ССА) безопасный вход в город Манбидж, который находится под контролем курдских "Сил демократической Сирии" (СДС). "У нас было соглашение с США по Манбиджу о выводе террористов из этого населенного пункта в течение 90 дней. Теперь мы в процессе реализации нашего решения. Манбидж должен быть освобожден от боевиков. В него войдут его истинные хозяева - наши арабские братья. Мы постараемся обеспечить их безопасность при входе в город", - подчеркнул турецкий лидер.
По словам Эрдогана, Анкара позитивно оценивает решение США отвести своих военных на юг вглубь Сирии. "США продолжают придерживаться своей позиции касательно отвода войск. Мы считаем, что это позитивный шаг", - сказал он.